شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والتي تقوم بأول زيارة لها إلى القاهرة، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك في قصر التحرير وسط القاهرة.

وتعد هذه الزيارة هى أول زيارة رسمية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى مصر منذ تولى الوزيرة مهامها فى ديسمبر 2021.

وتأتى الوزيرة إلى مصر ، فى أول رحلة لها خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهذا يؤكد دور مصر المهم .

تأتى الزيارة ضمن زيارة للشرق الأوسط تشمل الأردن، سوف تستعرض آنالينا مع المسئولين فى مصر، مجالات محتملة للتعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

وتعد آنالينا أول و أصغر امرأة تتولى حقيبة الخارجية فى تاريخ ألمانيا.

وقد سبق وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك ـ فى تصريح نشرته الخارجية الألمانية الأربعاء الماضى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ـ أن مصر تعد شريكًا مهمًا ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط ولكن أيضًا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع فى ليبيا، مشيرة إلى أن ألمانيا تحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وترغب فى البناء على هذا من أجل المستقبل ودعم مصر فى مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى العمليات السياسية والاجتماعية.

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سامح شكرى يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا (3)



سامح شكرى يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا (4)