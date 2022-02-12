شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تشاورت مع الوزيرة الألمانية فى ملف حقوق الإنسان فى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية شكرى، أن زيارة وزير الخارجية للمنطقة تعكس مدى اهتمام بلادها بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها التقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت للتطرق لعدد من الملفات، موضحًا أنه تم عقد جلسة مباحثات مشتركة تناولت عدد من الملفات الإقليمية.





أوضح سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع وزيرة خارجية ألمانيا، أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنسان فى كلا البلدين خلال جلسة المباحثات، مشيرا إلى أنه شرح للوزيرة الألمانية ما تقوم به الدولة المصرية لتوفير كافة سبل الرعاية لمواطنيها فى كافة المجالات.