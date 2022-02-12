شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤكد من العاصمة الإدارية: مسئولو الوزارات يتواجدون بالمقرات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية، صباح اليوم؛ لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة الهندسية، وسلاح الإشارة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بعقد اجتماع فى مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحى الحكومى مع المسئولين المرافقين، أشار خلاله إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها؛ سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة، أو التوقيتات الزمنية، وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة، وبأعلى مستوى من الجودة.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: تأتى الجولة اليوم لعدد من المشروعات فى مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة لتفقد معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات الدورية التى نعقدها لمتابعة سير الأعمال بالعاصمة الإدارية، كما أتابع مع وزير النقل المشروعات الخاصة بمنظومة النقل الجماعى، بما فيها متابعة التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف، مؤكدا أن ما تحقق فى هذه المنظومة وفى باقى مشروعات العاصمة جهد كبير جدًا.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإقامة حزام شجرى حول المناطق التى تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال، مع مراعاة التنسيق العام؛ لإبراز المظهر الجمالى للعاصمة الإدارية الجديدة. كما وجه الدكتور مدبولى بأن يتم الإسراع من أعمال اللاندسكيب، والمساحات الجمالية فى مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة على جانبى الطرق الرئيسية والطريق الأوسطى الإقليمى وغيرها من المحاور.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضا شرح من خلاله آخر تطورات الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها فى الحى الدبلوماسى، وما يتضمنه من منطقة السفارات، ومنطقة الفيلات، ومنطقة العمارات، والمدرسة الدولية، مشيرا إلى بدء تنفيذ التشطيبات لعدد من العمارات.

كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذى لمنطقة المال والأعمال، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للبوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية.

كما أكد اللواء إيهاب الفار أنه تم بالفعل البدء فى أعمال اللاندسكيب، والزراعات، وهناك خطة لزراعة أشجار حول المناطق الرئيسية ومختلف المناطق الأخرى لتعمل كمصدات للرياح.

وعقب الاجتماع، استهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة التفقدية من الحى الحكومى، مؤكدا ضرورة التواجد الفعلى لمسئولى الوزارات فى مقار الوزارات المختلفة؛ لمتابعة سير العمل والتشغيل التجريبى للمقار الحكومية، والاطمئنان على جاهزيتها للانتقال الفعلى للعمل من الحى الحكومى وفق جدول المرحلة الانتقالية.

واطلع رئيس الوزراء على سير الأعمال بالمقار الحكومية بالحى الحكومى، حيث استمع لشرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول أعمال البنية الأساسية والإنشاءات فى المبانى الحكومية التى تضم 34 مبنى وزاريا، بالإضافة إلى مباني: رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، إلى جانب المبانى الخدمية فى نطاق الحى الحكومى، مشيرا إلى أنه جار إنهاء أعمال التشطيبات النهائية والأعمال الكهروميكانيكية بهذه المبانى، كما تُجرى حاليا أعمال التشطيبات النهائية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى التحكم والسيطرة CCC، بالإضافة إلى أعمال مبنى الإدارة والتشغيل COC.

كما تعرف رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لشبكات المياه، والرى، والصرف الصحى، وشبكات صرف الأمطار، وشبكات وأعمال الكهرباء؛ حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء من شبكات المياه واختبارها، كما تم تم الانتهاء من تمديد شبكة الكهرباء الخاصة بأنظمة التحكم الذكية فى محابس المياه والرى "RTU"، كما تم الانتهاء من تركيب الغرف وطرح أعمال توريد وتنفيذ مهمات المنظومة الذكية، كما أنه جار حاليا الانتهاء من أعمال تنفيذ مدادات الحريق، مشيرا فى الوقت نفسه إلى الانتهاء من تغذية شبكات الرى والصرف الصحى، والربط على المبانى الحكومية.

وفيما يتعلق بشبكات صرف الأمطار، فأشار الوزير إلى أنه تم إنهاء أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية، كما تم إجراء الاختبارات لها بنسب كبيرة.

وفى الوقت نفسه، اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لكل من منظومة الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية، ومنظومة الـمحمول داخل المبانى الحكومية (DAS) وعلى الصوارى أعلى المبانى، بما تضمه من تنفيذ الأبراج التشاركية، فضلا عن الأعمال الجارى تنفيذها فيما يخص منظومة الصوتيات والمرئيات، كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على موقف تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى، وشبكة الطرق وتنسيق الموقع العام.

وفيما يخص أعمال شبكة الطرق، نوه وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من وضع طبقة أساس، كما تم الانتهاء بنسبة 88.5% من أعمال البازلت؛ حيث تبلغ المساحة الإجمالية نحو 240 ألف م2، وتم توريد 215 ألف م2، تم تركيب 212 ألف م2 منها.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه أعمال ميادين الحى الحكومى، بالإضافة إلى ساحة الشعب.

جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (9)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (10)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (11)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (12)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (13)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (1)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (2)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (3)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (4)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (5)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (6)



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية (7)