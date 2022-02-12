شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ ليلى بنس لتصدرها قائمة "فوربس" كأفضل مستشارى إدارة ثروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، بخالص التهنئة إلى السيدة المصرية «ليلى بنس»، المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وإحدى رائدات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، وذلك لتصدرها المركز الأول بقائمة مجلة فوربس «لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات للعام السادس على التوالي وتحديدا في جنوب كاليفورنيا، علاوة على تصدرها المركز الخامس بقائمة المجلة كأفضل مستشاري إدارة الثروات من السيدات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ككل.

وقالت وزيرة الهجرة إن شعار «مصر تستطيع» بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه خبراء مصر حول العالم، معربة عن كل فخرها بالسيدة ليلى بنس كنموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج، فضلا عن أنها سباقة دومًا في المشاركة بسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع لطرح خبراتها من أجل الاستفادة منها.

وتابعت الوزيرة: "فخورون بقصة نجاح ليلى بنس لأنها نموذج مصرى مضيء ومشرف في الخارج، كما أنها تستحق الكثير فهي تعشق مصر وتترجم هذا الحب والانتماء إلى دعم لوطنها، حيث ساهمت بشكل كبير في دعم المشروع القومي العظيم «حياة كريمة» الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبذلت جهودا كبيرة هي وزوجها رجل الأعمال درايدن بنس وابنتهما، للترويج للمشروع بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال تدشين حملة تبرعات كبرى".

والسيدة المصرية ليلى بنس واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين في أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، فضلاً عن اهتمامها بالاستثمار في التدفق النقدي، الأمر الذي أكسبها كفاءة متميزة في مجال إدارة الثروات، إذ أنها تدير مؤسسة «بنس» لإدارة الثروات الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، كما يتولى زوجها السيد درايدن بنس منصب كبير مراقبي الاستثمارات في المؤسسة.