شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث التمكين الاقتصادى لأسر تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمقر ديوان الوزارة، وذلك في أول لقاء يجمعهما عقب تولي اليساندرو مسئولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة فيما يتعلق بسبل التمكين الاقتصادي للأسر التي على وشك التخرج من برنامج "تكافل"، خاصة للأسر الشابة والأمهات المُعيلات، حيث إن الوزارة تتبنى حالياً منهج دمج التنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية لمساعدة الأسر على الاستقلالية المادية وعلى تحسين جودة حياتهم.

كما تم التطرق لآليات جذب العمالة غير المنتظمة للدخول فى إطار الاقتصاد الرسمى وتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر العمالة غير المنتظمة في كافة الحرف والمهن وتطوير قاعدة بيانات مصنفة يتم تحديثها دورياً ضمن سياسات التحول الرقمي التي تتبعها الدولة في المرحلة الحالية.

وبالفعل تم البدء في حصر بعض الفئات بالشراكة مع الجهات المعنية مثل عمال المقاولات والصيادين وأصحاب الحرف التراثية من صانعى السجاد وغيرها من المهن.

كما شهد اللقاء بحث دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل إدماجهم في المجتمع، وامتد النقاش حول التوسع في برنامج وعي للتنمية المجتمعية في قرى حياة كريمة، والدور الكبير الذي تلعبه الرائدات الاجتماعيات في التوعية وتغيير السلوك وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة في المجتمع كالأمية والزواج المبكر والزيادة السكنية ودمج ذوي الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة وترشيد استهلاك الموارد للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلي موضوعات أخرى تحث على المواطنة واحترام الاختلاف.

وتطرق اللقاء إلي مناقشة دور المرصد الاجتماعي الذي من المنتظر أن تطلقه الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومخطط أن يشمل هذا المرصد بيانات 4 ملايين أسرة أي حوالي 18 مليون مواطن بنهاية عام 2022.

وعرض اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر استعداده لدعم التطوير التكنولوجي والإلكتروني الذي تشهده وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين لتعزيز مهاراتهم في تبني وتطبيق ذلك التطوير من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع فيها قدر المستطاع، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات الجدد الجاري تعيينهم وعددهم 17 ألف رائدة على موضوعات مختلفة ببرنامج وعي وعلى رأسها طرق استيفاء الاستمارات وإدخال البيانات بطرق منهجية وبحثية صحيحة.



