شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المؤتمر العام الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى العالمى".

وشهد المؤتمر الذى يترأسه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويستمر لمدة يومين حضور عربى ودولى واسع حيث يناقش وزراء وعلماء ومفتون وقادة رأي من 41 دولة دور المواطنة في تحقيق السلام العالمى والأمن المجتمعى، ويتضمن المؤتمر محاور تطور مفهوم الدولة قديماً وحديثاً من منظور إنساني، ومشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي .

كما يناقش المؤتمر أهمية ترسيخ ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معاً على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء.