شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بباريس: زيارة ناجحة للرئيس السيسى إلى فرنسا وخطوة لتعزيز الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى باريس، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى فرنسا للمشاركة فى "قمة محيط واحد"، بدعوة من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، تعد خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال السفير علاء يوسف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - : "زيارة أخرى ناجحة للرئيس السيسى إلى فرنسا ضمن سلسلة زيارات متعددة أحدثت نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وأضاف أن لقاء الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى على هامش "قمة محيط واحد"، التى عقدت يوم أمس الجمعة بمدينة بريست، الواقعة شمال غربى فرنسا، يأتى فى إطار تبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات المتميزة بين البلدين، خاصةً فى ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، أكد السفير علاء يوسف أن الرئيس ماكرون يثمن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتطرف، مضيفًا أن فرنسا تولى أهمية كبيرة لعلاقتها مع مصر وتحرص على التشاور والتنسيق معها حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة.

وشدد السفير علاء يوسف، على اهتمام فرنسا باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" فى مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، حيث أشاد الرئيس ماكرون، خلال كلمته الافتتاحية بـ"قمة بريست"، باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى البارز.

وقال السفير المصرى لدى فرنسا، إن الرئيس السيسى أكد أن تلبية دعوة نظيره الفرنسى للمشاركة فى قمة "محيط واحد" تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا فى هذا المجال، أخذًا فى الاعتبار أن مصر تولى أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة فى مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري.