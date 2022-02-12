شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تعلن عن وظائف التمثيل الثقافي لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي – قطاع الشئون الثقافية والبعثات – عن فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب" طبقًا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن تحديد شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج (التمثيل الثقافي في الخارج). ويشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافي مدير مكتب المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: موسكو/روسيا الاتحادية - بكين/الصين - الرياض/المملكة العربية السعودية - لندن/المملكة المتحدة - باريس/فرنسا - فيينا/ النمسا - مونتريال/ كندا - برلين/ألمانيا - مدريد/إسبانيا. بينما يشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافي المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: الكويت/الكويت - مونتريال/كندا – واشنطن/الولايات المتحدة الأمريكية. للاطلاع على كافة الشروط وآلية التقدم والمستندات والنماذج المطلوبة، يرجي زيارة الرابط: https://bit.ly/eceb-2022-call للتقدم إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية لقطاع البعثات والشئون الثقافية من خلال الرابط: https://bit.ly/eceb-2022