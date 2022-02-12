شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مع عدد من مهندسي الدعم الفني بالشركة واللجنة المشكلة من الشركة القابضة للمياه، ضمت المهندسة لميس سيد صالح، والمهندسة سماح محمد دسوقي، والمهندس أحمد شوقي على، وعدد من مسئولى الهيئة القومية، وممثلي الشركة المنفذة، والمستشارين المشرفين على التنفيذ، للاتفاق علي آليات إنهاء إجراءات استلام مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالقوصية والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة تصميمية 41 ألف م3/ يوم لخدمة 500 ألف نسمة بمركز القوصية بالكامل تمهيداً لاستلامها من قبل الشركة.

كما تفقد رئيس مياه أسيوط والوفد المرافق له موقع محطة المعالجة بالقوصية بكل مكوناتها والتي تضم عدد (12) حوضا للعمل بنظام المعالجة الثنائية (برك الأكسدة) ، جاء من بينهم عدد (2) حوض لا هوائى، وعدد (8) أحواض ترددي (هوائي)، وعدد (1) حوض انضاج نهائى، وعدد (1) حوض مزج الكلور مزود عليه منظومة حقن كلور ضمن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، و محطة رفع المياه التى تم معالجتها والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية إلى 250 ل/ث، ومن ثم يتم التصريف على الغابة الشجرية بالقوصية ، أو من خط السيب النهائي إلى مصرف البسيوني.

وقال "درة" إن المحطة تستوعب مياه الصرف الصحى من عدد 4 محطات رفع صرف صحي ( محطة رفع صرف صحي القوصية (1) بخط طرد قطر 1000 مم بطول 13.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي القوصية (2) (المساعدة) بخط طرد قطر 1000 مم بطول3.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي قرية بني إدريس بخط طرد قطر 300مم بطول 3 كم، ومحطة رفع صرف صحي مير بخط طرد قطر 600 مم بطول 8.5 كم )، لخدمة مركز القوصية بالكامل وجميع القرى التابعة له.

وناقش أهم الملاحظات العاجلة استعدادا لاستلام محطة معالجة صرف صحي القوصية ودخولها الخدمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من مثل هذه المشروعات الاستثمارية وتقديم النفع لــ500 ألف مستفيد بمركز القوصية والقرى التابعة لها، مصرحا بأهمية الالتزام بالجدول الزمني وعدم تخطي المواعيد المحددة لنهو الاعمال .