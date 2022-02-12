شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه القاهرة: تقديم خدماتنا إلكترونيا بمراكز خدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، خلال زيارته لمركز خدمة العملاء الإلكترونى بالوايلى، أن الشركة تسعى لتطبيق كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة المواطن، من خلال تحديث مراكز خدمة العملاء التى يمكنها استقبال شكاوى وتقديم خدمات الاستعلام عن الفاتورة ودفعها او معرفة الاستهلاك إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى.

وأضاف أنه انطلاقا من توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتسهيل الخدمات للمواطنين، فقد حرصت الشركة على توفير كافة الخدمات للمواطنين الوافدين للقاهرة من المحافظات الاخرى خصصت الشركة من خلال الماكينات الالكترونية الموجودة بمركز خدمة العملاء بالوايلى نموذج يمكن للمواطن من محافظة أخرى الاستفادة بنفس الخدمات من خلال التعاون مع شركات المياه الأخرى ويمكن للمواطن الدخول عليها واختيار خدمات شركة المياه التابع لها.

وأوضح أن شركة مياه القاهرة بدأت فى تطبيق كامل لاستخدام التكنولوجيا الحديث فى تقديم جميع الخدمات بمركز خدمة الوايلى لتقديم خدمات لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية ويمكن لأى مواطن دفع الفواتير والاستعلام عن الاستهلاك وتقديم الشكاوى وعمل حبس مياه.

وذكر أن مركز خدمة العملاء بالوايلى سوف يكون جاهز خلال ايام للافتتاح واستقبال المواطنين وتقديم الخدمات المتميزة لهم بعد اضافة خدمة الدفع من خلال الفيزا كارات بعد الاستعلام على الفاتورة و المواطن يمكنه الدخول الى مركز خدمة العملاء وسحب رقم والانتظار حتى الدخول الى الماكينة وبمجرد ادخال رقم الاشتراك او الرقم القومي تظهر له كافة البيانات من بداية الاستهلاك ودفع الفاتورة او تقديم شكوى او استفسار ويتم الرد على المواطن خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى سكان المحافظات الأخرى تقوم الشركة حاليا بتفعيل البرنامج مع جميع الشركات حتى يمكن للمواطن المتواجد بالقاهرة من المحافظات الاخرى الاستفادة من هذه الخدمات ودفع الفواتير او تقديم شكوى او استفسار.