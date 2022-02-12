تأجيل استكمال المرافعة في محاكمة 17 متهمًا بـ "أحداث قسم العرب" لـ12 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بطره، اليوم السبت، استكمال مرافعة دفاع 13 متهمًا من عناصر الاخوان، بأحداث العنف التي وقعت بمحافظة بورسعيد عام 2013 والمعروفة بـ"أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 12 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار.

وجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم: التجمهر والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، بالإضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت في أغسطس 2015 بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، و 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و ببراءة 68 متهمًا، فى الاتهامات الموجه إليهم.