ضبط 145 طن أعلاف حيوانية ولحوم مجهولة المصدر بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 145 طن أعلاف حيوانية وداجنة ولحوم مجهولة المصدر بالسويس.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن عشوائية بدون ترخيص في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة ومصنعات اللحوم والدواجن وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 متاجر – 2 مجزر – مصنع - ثلاجة بدون ترخيص يتم خلالها تداول الأعلاف الحيوانية والداجنة وإعادة تصنيع اللحوم والدواجن المجمد.

وضبطت الأجهزة الأمنية المديرين المسئولين عنها، وبلغ إجمالى المضبوطات 142 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول - 2٫87 طن منتج نهائي لمصنعات لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات معبأة ومُعدة للتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العام