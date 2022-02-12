الداخلية X أسبوع.. غلق 4805 محلًا مخالفًا و53 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 6640 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1162 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 6280 أرجيلة، وغلق 4805 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط 53126 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح، وسداد الغرامة المقررة لـ 52789 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 337 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.