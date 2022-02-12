بـ"أسلحة نارية ومواد مخدرة".. ضبط عنصرين إجراميين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قيام إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – مبلغ مالي- هاتفى محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه ما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.