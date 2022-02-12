بـ"أسلحة نارية ومواد مخدرة".. ضبط عنصرين إجراميين في الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قيام إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

محمد يوسف

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