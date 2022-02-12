رئيس "النواب" من البحرين: العلاقات المصرية البحرينية راسخة ويُحتذى بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، حيث عقد جلسة مباحثات مُوسعة استهلها بتأكيد رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية- البحرينية؛ الأمر الذي يجعل منها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية- العربية.

وأكد جبالي حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في مستهل زيارة رئيس البرلمان الرسمية إلى مملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية- البحرينية ودفع التعاون البرلماني، وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين أمام تلك المحافل.

وأكدت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية- البحرينية، وعلى الصعيد البرلماني.

وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية- البحرينية، والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرة إلى زيارتها الأخيرة إلى القاهرة في شهر ديسمبر الماضي.