الأسبوع الجاري.. دورة تدريبية للتعامل مع ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع الجاري، دورة تدريبية للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية بسقارة عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، ويستفيد منها 27 متدربًا من جميع المحافظات، حرصًا من الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بكل المحافظات، وتسهيل تقديم كل الخدمات لهم .

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة بتأهيل متحدي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة؛ خصوصًا أن ‏اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان له اليوم السبت، أن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفي المراكز التكنولوجية على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع؛ لتسهيل خدمتهم إعمالاً لمبادئ حقوق الإنسان باعتبارهم إحدى فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية في المصالح والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة.

وأوضح شعراوي ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الإشارة؛ لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خصوصاً في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، لافتاً إلى أن وجود موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكل مؤسسات الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع يأتي على رأس أولويات الوزارة منذ توليه المسؤولية؛ حيث إن الوزارة من أُوَل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، كما أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات؛ بهدف تسهيل الخدمات لهذه الفئة .

وأضاف شعراوي أنه تم توجيه المحافظين بتخصيص شباك متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لتسهيل تقديم الخدمات لهم، لافتاً إلى قيام الوزارة بتوزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كل المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع الحالي أيضاً دورة تدريبية جديدة؛ وهي تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، وتستمر دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثاني للأسبوع الثالث على التوالي والأخير، ويستفيد منهما 92 متدرباً من جميع المحافظات .​