شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعتمد خطة البعثات للعام الخامس 2021-2022 الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر أن يبدأ التقديم الإلكترونى للإعلان على المنصة الإلكترونية للبعثات اعتباراً من اليوم السبت الموافق 12/2/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 11/4/2022 الساعة 23:59.
ويشمل الإعلان بعثات خارجية للدكتوراه، بعثات إشراف مشترك، بعثات للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه، بعثات لجمع مادة علمية والحصول على درجة الماجستير.
للاطلاع على كافة الشروط وآلية التقديم والمستندات والنماذج المطلوبة، يرجي زيارة الرابط:
https://bit.ly/cdm-p2
للتقديم إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للبعثات من خلال الرابط: www.eservices.cdm.edu.eg
وسوف تقوم الإدارة المركزية للبعثات بعقد مجموعة من ورش العمل لتوضيح شروط الإعلان وآليات التقديم والإجابة على استفسارات المتقدمين خلال شهري فبراير ومارس، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل على الموقع الإلكتروني للبعثات: www.cdm.edu.eg.