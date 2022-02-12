شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا توما حبيب يفتتح مؤتمر الشباب الإيبارشى للأقباط الكاثوليك بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، افتتح برفقة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفى للإيبارشية، مؤتمر الشباب الإيبارشى، للأقباط الكاثوليك بطهطا ، وذلك تحت شعار "اتبعني أينما تمضي".

وفى سياق متصل، أحيت الكنيسة الكاثوليكية أمس، ذكرى القديس سيفيرينو رئيس الرهبان، حيث روى الأب وليم عبدالمسيح سعيد – الفرنسيسكانى، سيرته قائلاً: إن القديس سيفيرينو كان من أسرة نبيلة، وقد اهتم به أبواه منذ نعومة أظفاره وعلماه العلوم الدنيوية ودرباه في سبل الآداب لكى يجعلاه من أصحاب الوظائف والمراتب العليا في العالم.

وتابع: وهناك أخذ يمارس الصوم والصلاة والمحبة وسائر الفضائل حتى أضحى في زمن قليل كاملاً في جميعها فاقيم رئيساً علىالرهبان برضى جميعهم. لقد طارت شهرة حياته المقدسة بعيدًا وكان كثيرون يأتون كل يوم 'للتشاور معه وطلب بركاته؛ حتى أنه وصلإلى الملك كلوفيس "أول ملك فرنسي نال سر العماد المقدس" ، الذي أصيب بحمى مستعصية، فلما سمع بقداسة سيفيرينو وبأعاجيبهأرسل رسولين لحثه على الذهاب إلى باريس لكى يزوره ويشفيه.