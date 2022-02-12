شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحصد 13 منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الاعلان السادس لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المعلن عنه في 21/5/2021 والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي. بناءا على النتيجة التي تم اعتمادها بتاريخ 8/1/2022، فاز 13 عضو من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة عين شمس.

وقالت جامعة عين شمس، إن هذه تأتى في إطار حرص الجامعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث علي ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ من خلال التدريب واجراء الأبحاث في الجامعات الأمريكية ولضمان التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الامريكية في مجالي التعليم والبحث العلمي.

وأعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن جميع المنح حصل عليها اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتي الطب والعلوم، حيث حصلت كلية الطب علي 9 منح وكلية العلوم علي 4 منح.

وحصلت كلية الطب علي عدد 2 منح لمهمات علمية ما بعد الدكتوراه و عدد 7 منح للتدريب لمدة فصل دراسي من 3-4 اشهر بينما حصلت كلية العلوم علي عدد 2 منح مهمات علمية و 2 منح تدريب لمدة فصل دراسي من 3-4 اشهر.

وأكد الدكتور أيمن صالح علي ضرورة تقدم الكليات الأخري للجامعة حرصا علي زيادة عدد المقبولين في الأعلانات اللاحقة لهذه المنحة حرصا من الجامعة علي تحقيق التميز علي المستوي الدولي، ثم علق قائلا "لدينا الحرص ونقدم الدعم لكليات أخري للتقدم بالأعلان السابع والحالي والمقرر غلق فترة التقدم له خلال يوم 24 فبراير 2022".

وتقدم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بالتهنئة لعمداء الكليات والسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المقبولين في الإعلان السادس وهم:

1) منح المهمات العلمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية:

- عماد الدين أحمد احمد حسين – كلية الطب

- رشا مجدي محمد سعيد عبدالواحد – كلية الطب

- إيناس حمدي سعد محمد غلاب – كلية العلوم

- الهام عبدالبديع محمود رشوان – كلية العلوم

2) منح التدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية

- عالية حسن سيد محمود منصور – كلية الطب

- ايفيت عزت عيد اسكندر – كلية الطب

- مارك نبيل بيوس يعقوب – كلية الطب

- محمد جمال توفيق طلخان – كلية الطب

- شريف سامي بيومي محمد ابو العلا – كلية الطب

- يارا محمد احمد عيد – كلية الطب

- يوسف أحمد عبدالمجيد فؤاد – كلية الطب

- خلود عبدالرؤف علي بخيت – كلية العلوم

- هبة محمود ابراهيم كحيل – كلية العلوم

وعلي الراغبين في التقدم للأعلان الحالي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، برجاء الاطلاع علي الموقع https://bit.ly/3uITrrC ومتابعة المنسق المسئول في كلية سيادته او التواصل مع مكتب رعاية المبعوثين مباشرة لسهولة تواصل سيادته مع منسق الكلية علما بأن موعد التقديم قد تم مده الي 24/2/2022.