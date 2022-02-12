شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن الموافقة على تحويل معهد سكك حديد وردان لمعهد عالى لتكنولوجيا النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل التنسق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى للموافقة على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلي معهد عالي لتكنولوجيا النقل، بحيث يتبع وزارة النقل ويكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكدت وزارة النقل الموافقة على تحويل المعهد للعمل بالنظام الجديد اعتباراً من العام الدراسى الحالى 2021/2022، وأن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوضعه الجديد سيكون نظام الدراسة به عبارة عن ( 2+2 ) فصل دراسي ، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد دراسته أول فصلين دراسيين، وفى حالة استكمال الفصلين الدراسيين الآخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية ، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة .

وأوضحت الوزارة، أن الدراسة ستبدأ في العام الدراسي الحالي 2021/2022 متأخرا علي النحو التالي:

• الفصل الدراسي الأول يبدأ من منتصف شهر فبراير 2022 ولمدة ثلاثة أشهر يتبعها أسبوعين اختبارات وأسبوعين إجازة للطلاب .

• الفصل الدراسي الثاني يبدأ منتصف شهر يونيه 2022 لمدة ثلاثة أشهر يتبعها أسبوعين اختبارات وأسبوعين إجازة للطلاب .

• يبدأ العام الدراسي التالي 2022/2023 من منتصف شهر أكتوبر 2022 ويعود المعهد بعد ذلك للتقويم المتبع وفقاً لمؤسسات التعليم العالي .

• الدراسة بالمعهد متاحة لخريجى دفعة 2020/2021

ويقبل المعهد (طلاب شهادة الثانوية العامة علمي رياضة وما يعادلها والثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات "دبلوم كهرباء و دبلوم ميكانيكا" ويكون القبول عن طريق مكتب التنسيق .

كما يذكر أنه متوفر بالمعهد إقامة وإعاشة كاملة للدارسين والعاملين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجال السكك الحديدية المختلفة ، وذلك فى ظل التطور الغير مسبوق الذى يشهده قطاع النقل خلال الأونة الحالية وخاصة فى ظل الرعاية الواعية للقيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى .