شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تخصيص شباك لذوى الهمم فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظين بتخصيص شباك متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لتسهيل تقديم الخدمات لهم، لافتاً إلى قيام الوزارة بتوزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وقال شعراوي، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، خاصة وأن ‏اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.

وتنظم وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية بسقارة عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة ويستفيد منها 27 متدرباً من جميع المحافظات، وذلك حرصاً من الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة بكافة المحافظات وتسهيل تقديم كافة الخدمات لهم .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدورة تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفى المراكز التكنولوجية على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى المصالح والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة.

وأكد شعراوي، ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الإشارة، لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، لافتاً إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع يأتي على رأس أولويات الوزارة منذ توليه المسئولية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص، كما أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل الخدمات لهذه الفئة.

وفي نفس السياق، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل أيضاً دورة تدريبية جديدة وهى تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، فيما تستمر دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثاني للأسبوع الثالث علي التوالي والأخير، ويستفيد منهما 92 متدرباً من جميع المحافظات .