شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 752 شابا وإحالة 7 شكاوى عمالية للقضاء بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 752 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 19 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2179 شاباً منهم 36 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن إصدار 1371 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً لـ"العمالة غير المنتظمة" لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 915 ألفاً و 700 جنيه ، لـ 1582 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 7 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 147 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 77 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1283 منشأة يعمل بها 2424 عاملاً، وأسفر عن تحرير 107 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى ، وعقد 5 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 7 شكاوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء ، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 50 طفلا ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 147 منشأة يعمل بها 6937 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.