شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء معتدلة ممتعة لنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية لمدة أسبوع على معظم الأنحاء لنشهد أجواء معتدلة ممتعة.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويشهد اليوم السبت ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00 .