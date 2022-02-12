شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: غدا بدء التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديرية القوي العاملة بسوهاج غدا الأحد، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا وعلي 3 أقسام، وذلك لمدة 10 أيام.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية : إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، لمدة ستة أسابيع منها، أربعة أسابيع في مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المعدات الفندقية وأسبوعين فى أحد فنادق الأقصر ، مشيراً إلي أنه يشترط في المتقدم : الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، حسن المظهر ، اجتياز المقابلة الشخصية ، والسن لا يزيد عن 30 سنة .
وأوضح، أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي : صورتان من بطاقة الرقم القومي ، وصورتان من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وبرنت تأميني "بعد اجتياز المقابلة الشخصية" ، وصورتان شخصيتان ، وصورتان من الموقف من التجنيد للذكور ، شهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له ، وسيرة ذاتية للمتقدم .
وأضاف مدير المديرية، أن مميزات التدريب عديدة منها : الحصول على شهادة معتمدة باتمام التدريب من وزارة القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر ، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، تتيح للمتدرب تغيير مهنته في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر .
كما يحصل المتدرب علي بدل نقدي يومي قدره 40 جنيها تصرف في نهاية الأسابيع الأربعة مع وجبة خفيفة يومياً ، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين ، وتأمين ضد إصابات العمل ، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، ويكون للمتدرب الأولوية في فرص العمل التي توفرها مديرية القوي العاملة داخل المحافظة أو خارجها .