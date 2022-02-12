الإسكان: تنفيذ 2040 شقة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن مدينة 6 أكتوبر هي إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها داخل إقليم محافظة الجيزة.

وأوضح الجزار، في بيان، اليوم السبت، أن مشروعات الإسكان شملت: مشروع الإسكان الفاخر جنة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 184 عمارة تضم 4416 وحدة سكنية بتكلفة مليار و750 مليون جنيه من إجمالي 280 عمارة تضم 6720 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وتوفير الخدمات الرئيسية بالمشروع من (أسواق تجارية - حضانات - عيادات طبية - حمامات سباحة - غير ذلك)، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في يونيو القادم.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالامتداد الغربي للمدينة على مساحة 70 فدانا حتى الحزام الأخضر ويشتمل على 85 عمارة تضم 2040 وحدة سكنية.

وأضاف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن مشروعات الخدمات شملت: سوق تجاري بالمنطقة الصناعية نموذج 14 محلا، وتنفيذ مدرسة النيل المصرية بمنطقة التوسعات الشرقية، ومشروع "هايبر ماركت" بمساحة 40 ألف متر مسطح، بعقد انتفاع مبرم بين جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى، ومشروع سوق الوطنية ماركت، والموقف الإقليمي بمساحة إجمالية 62 ألف م2، ويقع بين الفاصل السكني الصناعي، وموقف النقل الجماعي الجديد (أمان) بالمحور المركزي 101/48 أمام المشروع القومي المونوريل، ويشتمل على أول وحدة مرور الكترونية بالكامل في مدينة 6 أكتوبر تم افتتاحها، وتطوير منطقة جنوب الأحياء، وجار الانتهاء من تنفيذ مركز شباب جنوب الأحياء على مساحة 4.8 فدان، وقسم شرطة ومبنى سجل مدني ووحدة الإطفاء، ومشروع المشتل والحركة.

وقال النجار إن مشروعات البنية الأساسية شملت المحاور الرئيسية ومنها: الانتهاء من الجزء الأول من الطريق الدائري الأوسطي من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، وتنفيذ طريق داعم لطريق الفيوم، والانتهاء من الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي من تقاطعه مع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر بإجمالي طول 30 كم، وجارٍ الانتهاء من تطوير طريق الواحات ويشمل الحارات الرئيسية والطريق الداعم متضمنًا الأعمال الصناعية، والتشغيل التجريبي لكوبري ونفق تقاطع 8، حيث يصل طول الكوبري إلى 800 متر تقريبًا وعرض 16 مترا، ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات في اتجاه الفيوم، ويصل طول النفق لحوالي 800 متر وعرض 16 مترا، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، وجار الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي بعرض 82 مترا، ويربط بين مدن أكتوبر الثلاثة.

وأضاف رئيس الجهاز أن مشروعات البنية الأساسية شملت أيضا المحاور الداخلية، ومنها: الانتهاء من رفع كفاءة الطرق والحارات الرئيسية المؤدية للصالة المغطاة بطول 6 كم، وأعمال صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوي بطول 12 كم، ويهدف إلى رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه ليلبي احتياجات المواطنين ويحقق السيولة المرورية، ويعد من المحاور الرئيسية الداخلية التي تربط بين الأحياء السكنية بالمدينة، بجانب رفع كفاءة الطرق بين المجاورتين 1 و3 غرب سوميد بطول 10 كم، وجار تطوير طرق المجاورات (4 – 5 – 6 - 7 - 8 - 9 – 10) بمنطقة غرب سوميد ورفع كفاءة الطرق بين المجاورتين 11 و12 غرب سوميد بطول 10 كم، وتطوير طرق منطقة البنوك بالمنطقة الصناعية.

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