يوفر 7000 فرصة عمل.. انطلاق ملتقى "شغلني" للتوظيف بالجريك كامبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

انطلق صباح اليوم السبت، ملتقى التوظيف "شغلني" في مبنى الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في ميدان باب اللوق بالقاهرة.

ونشر الحساب الموّثق للملتقى عبر موقع التواصل تويتر رابط التسجيل للحضور لراغبي العمل.. اضغط هنا

وقال الحساب: "شغلني بتقدم لكم الملتقى الثامن للتوظيف، واللي هيجتمع فيه مجموعة من أكبر الشركات الموثوقة بوظائف في مجالات مختلفة".

وكان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أعلن تنظيم الملتقى الثامن من شغلني، عبر حسابه الموثق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ساويرس،:"‏متنسوش تحضروا ملتقى شغلني للتوظيف يوم السبت 12 فبراير في الجريك كامپس بالتحرير، هيتوفر فيه أكتر من 7000 فرصة عمل من أكبر الشركات في مصر".

وتابع ساويرس: "لحضور راغبي العمل يرجى التسجيل من خلال:اضغط هنا

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