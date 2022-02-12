شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، توزيع لحوم مشروعها الحديث "صكوك الإطعام"، على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، فمن المقرر أن يتم اليوم توزيع 3 أطنان من اللحوم فى محافظة أسيوط، حيث يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (34) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط).
ولفت وزير الأوقاف، إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولي عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل.