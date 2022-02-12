شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تنتهى من إعلان نتائج البرامج الخاصة.. ونتيجة الليسانس بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية انتهت من إعلان نتائج طلاب برامج الساعات المعتمدة الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من أيام قليلة، وذلك نظرا لأنها تضم أعداد محدودة من الطلاب.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الكنترول يواصل اعمال تصحيح ورصد الدرجات بالنسبة لطلاب الليسانس، مشيرا إلى أن النتيجة تخضع لمراجعة أكثر من مرة، لافتا إلى أنه من المتوقع إعلان النتائج بعد أسبوع واحد .

وتابع وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب ، أن بعد إعلان النتائج سيتم إعلان الجدول الزمنى لتقديم الالتماسات بالنسبة للطلاب .

جدير بالذكر، أن كليات جامعة القاهرة أنهت امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 3 فبراير الجارى وبدأت بعض الكليات فى إعلان النتائج تباعا ، وانطلقت إجازة الفصل الدراسى الأول يوم السبت 5 فبراير على أن يتم انطلاق الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير.