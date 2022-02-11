مفتى الجمهورية: الإبداع لا سقف له فى الإسلام إلا الحيز الأخلاقى والقيم

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن الإبداع لا سقف له فى الإسلام إلا الحيِّز الأخلاقى والقيم ما دام لا يؤدِّى إلى الإضرار بالناس أو إيذاء أحد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج «نظرة»، أنه عند النظر إلى إبداعات العلماء القُدامى كابن سينا والرازى، أو عند تلاقح الثقافات نجدها مضبوطة بالقيم والأخلاق؛ فقد كانت المنظومة الأخلاقية هى الحاكمة للإبداع.

وقال مفتى الجمهورية، أن رسالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم هى آخر الرسالات، وهو عليه الصلاة السلام خاتم الأنبياء والمرسلين؛ ودليل هذا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40]، وكلمة خاتم تعنى أنه ختم الأنبياء، فلا ينال مقام النبوة بعده أحد، وفى "الصحيحين" وغيره، عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وَإِنَّهُ لَا نَبِى بَعْدِي".

وأضاف مفتى الجمهورية أنه بناء على هذه النصوص الثابتة والمتواترة فلا نؤمن ولا نعترف ولا نلتفت لمن يدَّعى النبوة، فهذا كذب، وهؤلاء مرضى عليهم اللجوء للأطباء النفسيين للعلاج، فضلًا عن أن هذا الادِّعاء أمر ممقوت ومذموم شرعًا وصاحبه على خطر عظيم للغاية.