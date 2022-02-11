شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تكشف كواليس عودة مواطن مصري من السعودية بطائرة إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن رحلة عودة المواطن المصري أحمد جاد، من المملكة العربية السعودية إلى مصر، بعد مناشدة أسرته للدولة بإعادته إلى أرض الوطن، بسبب دخوله في غيبوبة تامة ووجوده في المستشفى بالمملكة، منذ 29 أغسطس 2020.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، إن المواطن المصري في الداخل أو الخارج يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، منوهة أن الاستغاثات تأخذها القيادة السياسية على محمل الجد.

وتابعت نبيلة مكرم: "أسرة بسيطة متواضعة في المملكة العربية السعودية ابنها موجود في مستشفى الملك عبد العزيز في الطائف، والمواطن في حالة غيبوبة تامة والأطباء حاولوا يساعدوه لكن ما زال المواطن في هذه الحالة".

وواصلت: "طلبت أسرته عودة ابنهم إلى مصر والحقيقة الأسرة البسيطة لا تستطيع تحمل نفقات عودة الابن، لأن عشان يرجع لازم طائرة أسعاف خاصة بأجهزة معينة تحمله من المملكة إلى القاهرة".

وأردفت: "لما جالنا التكليف اشتغلنا عشان نقدر نلبي الاحتياج بناء على تكليف القيادة السياسية، ومبلغ استخدام الطائرة المجهزة كبير جدا وكان كده لازم نشوف نحل المشكلة إزاي، وبالشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني وكان في تواصل مع دكتور علي جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير وطلبت منه التعاون عشان نجيب المواطن، والشيخ علي جمعة من الكرم الزائد قال هنتحمل التكلفة".

واختتمت وزيرة الهجرة: "عملت التواصل بين مسئول مؤسسة مصر الخير ومسؤول طائرة الإسعاف، وتم التنسيق مع قنصليتنا في جدة عشان ناخد موافقة من وزارة الصحة السعودية بخروجه من المستشفى والحمد لله امبارح وصل المواطن أحمد جاد من المملكة السعودية وكان لابد من التنسيق وزارة الصحة المصرية حتى تاخذه سيارة إسعاف إلى المستشفى في القاهرة.. سيمفونية تعاون بين المؤسسات ساهمت في عودة المواطن المصري من السعودية".