شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 17 رجب 1443هـ الموافق 18 فبراير 2022م تحت عنوان: "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى".

وأكدت الوزارة، أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.