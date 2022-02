شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر: ماكرون: ملتزمون بمواصلة تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها إرسال مصر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى مدينة بريست مع الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس "ماكرون" بزيارة الرئيس إلى فرنسا، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها بمصر، والتى اكتسبت مزيدًا من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التى قام بها الرئيس مؤخرًا إلى فرنسا، مما ساهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابى، ومشددًا فى هذا الإطار على التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فى المنطقة بأسرها.

نجاح جهود سفارة مصر بروسيا فى تسوية مشكلة صادرات البرتقال

أعلن السفير نزيه النجاري، سفير مصر فى روسيا، عن نجاح جهود السفارة والمكتب التجارى التابع لها اليوم فى تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية.

وتتابع السفارة الآن مع السلطات الروسية المعنية والشركات المصرية ومجالس التصدير عملية الإفراج عن الشحنات الموجودة فى الموانى والتى كانت فى انتظار دخول الأراضى الروسية.

اعرف آخر موعد حجز تصاريح العمرة وشروطها

أظهر تطبيقا «اعتمرنا» و«توكلنا» أن وزارة الحج والعمرة أتاحت إصدار تصاريح العمرة حتى نهاية شهر مارس القادم 2022، على مختلف الفترات اليوم، وذلك للمستفيدين الرئيسيين من التطبيق والمرافقين. وفق "عكاظ".

ووفقا لصفحة الحجوزات، فإن آخر يوم لإتاحة التصاريح هو 31 مارس 2022 الموافق 28 شعبان 1443، قبل نحو يومين من بدء شهر رمضان المبارك.

شتوتجارت الألمانى يعلن إصابة عمر مرموش بفيروس كورونا

أعلن نادى شتوتجارت الألماني اليوم، الجمعة، إصابة النجم المصرى الشاب عمر مرموش بفيروس كورونا، بعدما إيجابية المسحة الأخيرة التي خضع لها اللاعب.

الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء النرويج ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون الثنائى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة بريست الفرنسية مع "يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسان السيسى وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة بريست الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الهلال السودانى يعلن إقامة مواجهة الأهلى فى الثالثة عصرا بأبطال أفريقيا

أعلن نادي الهلال السوداني موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعديل موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني، المقرر إقامتها يوم 19 فبراير الجارى، في دوري أبطال أفريقيا، وأكد الهلال إقامة المباراة فى الثالثة عصراً بدلاً من السادسة.

موسيماني: الهلال السعودى منافس كبير.. ونسعى لـتحقيق البرونزية غداً

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السعودى التى تقام غدا فى كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون ديربي قوياً ومفيداً للكرة العربية بين الأهلى بطل أفريقيا والهلال السعودى بطل آسيا.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص الذى عقد اليوم، "أمامنا مباراة أخرى فى كأس العالم للأندية، وهى مباراة كبيرة لنا كفريق أفريقي، وكذلك للهلال بطل السعودية وآسيا، وأود أن أظهر احترامى لهم لأنهم منافس مميز".

حديقة الحيوان: 70 ألف زائر يوميًا والاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة

أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان فى الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من رحلات المدارس والجامعات والمواطنين بمناسبة إجازة منتصف العام وذلك للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة، لافتا إلى أن العاملين فى الحديقة يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها وتوفير الخدمات اللازمة لراحة الزائرين، مشيرا إلى أن تذكرة دخول الحديقة 5 جنيهات فقط وعدد الزائرين يتجاوز 70 ألفا يوميا منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي.

والدة بايدن والإنجليز.. كاتبة بريطانية تكشف أسرار الكراهية التاريخية

قالت الكاتبة البريطانية جورجيا بريتشيت، إن والدة الرئيس الأميركي جو بايدن الآيرلندية كانت تكره إنجلترا بشدة، لدرجة أنها كتبت قصائد تدعو فيها الله أن «يمطر دماً» على الإنجليز في كتابها الجديد الذي يروي سيرتها الذاتية، وفقا لصحيفة الجارديان.

قالت بريتشيت، في كتاب My Mess is a Bit of a Life عن سيرتها الذاتية، إن بايدن ذكر لها أن والدته لا تحب إنجلترا لدرجة أنها اختارت النوم على الأرض بدلاً من السرير الذي كانت ملكة إنجلترا تنام فيه.

وأوضحت جورجيا بريتشيت أنها التقت ببايدن في البيت الأبيض خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، لأنها كانت تجري بحثاً عن المسلسل الكوميدي الناجح Veep، والذي كانت منتجته التنفيذية وكاتبة مشاركة به.

المترو يجدد تحذيراته للركاب من دخول المحطات دون كمامات للوقاية ضد كورونا

جددت شركة المترو تحذيراتها لجمهور الركاب من دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيتم توقيع غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة، مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات، وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو، مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ٥٠ جنيها.

غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا تظهر شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.