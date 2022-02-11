"باع تليفونه بفلوس مزورة".. سيدة تنصب على خليجي والأمن يضبط الجناه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه عقب قيامه بعرض هاتفه المحمول للبيع عبر إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، تواصلت معه إحدى السيدات لشرائه مقابل مبلغ مالى، وإتفقا على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية البيع وتحصل منها على المبلغ المالى المتفق عليه إلا أنه إكتشف فى وقت لاحق أن المبلغ المالى "مزور".

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أفادت أن رواء الواقعة: (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية"

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – مبالغ مالية "مقلدة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا تفصيليا بتحصلهما على الأوراق المالية المُقلدة من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية .. بقصد إستخدامها فى إرتكاب وقائع النصب على المواطنين.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير وتبين أنه (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية).. بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته (عاطل – مقيم بذات العنوان) ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "مقلدة") ، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة من (عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية").. بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإستهداف محل إقامة الأخير أمكن ضبطه ، وبتفتيشه عُثر على (مبالغ مالية "مقلدة" – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماكينة طباعة – سكانر – هارد ديسك – 3 وحدة تخزين "فلاشة" – نماذج طباعة – 5 عبوات حبر ألوان) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزييف الأوراق المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.