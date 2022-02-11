"مخدرات وسلاح".. الأمن العام يطارد العناصر الإجرامية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 نارية متنوعة، وضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 19 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وضبط 7 متهمين هاربين، وتنفيذ 7532 حكم قضائى متنوع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.