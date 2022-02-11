مواهب الأوبرا على المسرح الصغير احتفالا بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، بمناسبة عيد الحب، تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد وقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسنين وذلك فى الثامنة مساء الأحد 13 فبراير على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية والتراثية والعاطفية التى أبدعها كبار الشعراء والملحنين منها تعيشي يا بلدي، شلبية جارتي، الفن، البنات البنات، زيديني عشقاً، يا ورد مين يشتريك، حبيتك بالصيف، أمانة عليك، نسم علينا الهوا، ألو ألو احنا هنا، افرح يا قلبي، يا حلو يا أسمر، الأسامي، ساكن في حي السيدة، ع اليادي اليادي ، مضناك، سونه يا سنسن ، الجندول ، يا طيور ، شمندورة ، عطشان يا اسمراني ، نهاية علي بابا ، ادخلوها سالمين.

يؤدي هذه الأغاني عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية وهم: أيتن ، يارا ، فاطمة ، تامر نبيل ، مهدي ، آلاء الشربيني ، أدهم ، اسراء عصام ، هاجر ، حنين محمد، مصطفي ناصر ، مريم حنفي ، أحمد مجدي ، رحمة عصام ، هشام اليمني ، غادة ، يوسف حسن ، مريم مجدي ، شمس الأسواني ، لوجين ، شذا .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.