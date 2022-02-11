حديقة الحيوان: إقبال كبير يتجاوز 70 ألف زائر يوميًا بمناسبة إجازة منتصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحديقة تشهد إقبالًا كبيرًا من رحلات المدارس والجامعات والمواطنين بمناسبة إجازة منتصف العام.

وأضاف رجائي، في بيان له اليوم الجمعة، أن الحديقة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميًا، بالإضافة إلى توفير استراحات للجمهور كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال، التي تشهد إقبالًا كبيرًا لـنها توفر للـطفال فرصة التفاعل المباشر.