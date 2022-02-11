وزيرا الري والنقل يناقشان موقف الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا في مقر وزارة النقل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين وموقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأعرب وزير الري عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرًا إلى الدور الحيوي لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ومؤكدًا أهمية التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقًا للجدول الزمني المحدد لها.

وأعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الوطن ، مشيراً إلى أن هذا الإجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين والذي يجسد التعاون المثمر بين وزارات الحكومة المختلفة لخدمة المواطن المصري.​