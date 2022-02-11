شكرا لقرائتكم خبر عن السفير مصر ببيروت: مصر أرسلت الشحنة الأكبر من المساعدات الإنسانية للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير المصرى فى لبنان الدكتور ياسر علوى "أن الشحنة الجديدة التى استقبلها لبنان من مصر اليوم والتى انطلقت من ميناء دمياط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للحكومة اللبنانية والشعب اللبنانى الشقيق، تُعد الأكبر من المساعدات التى تصل إلى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت، بحجم إجمالى قدره 487،5 طنا حيث تتضمن 265 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التى تغطى مستلزمات علاج فيروس كورونا بالإضافة إلى أدوية لعلاج الامراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و122 طنا من المواد الغذائية و100 طن من مواد الإعاشة".

وشدد السفير علوى على التزام مصر الدائم بالوفاء بالعهد الذى قطعته على المستوى الرئاسى بالوقوف كتفا بكتف إلى جانب لبنان وتسخير كل الامكانيات المصرية لدعم الأشقاء اللبنانيين خلال هذه الظروف الدقيقة.