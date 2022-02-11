شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون فى مؤتمر الأوقاف الدولى: مصر تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، الوفود المشاركة فى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، ووفد الأئمة المشارك فى الدورة التدريبية المشتركة من دولة فلسطين فى زيارة تاريخية تثقيفية ترفيهية لمسجد محمد على وقلعة صلاح الدين، والمتحف الحربى .

جاء ذلك عقب انتهاء خطبة الجمعة اليوم من مسجد محمد على بالقلعة بمحافظة القاهرة وعلى هامش فعاليات المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي" ، والذى يعقد بالقاهرة فى الفترة من 12-13 فبراير 2022م ، وتزامنا مع الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين الشقيقة التى انطلقت يوم السبت 5 فبراير الجارى، ولمدة أسبوعين.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية ، ومقدمين الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجولة التاريخية المتميزة .

ويتضمن المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 9 محاور هى :"تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني، مشروعية الدولة الوطنية، ضوابط عقد المواطنة، عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، التسامح الديني، مكانة المرأة فى الدولة الوطنية، عقد المواطنة والحماية الاجتماعية، عقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعي، التزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمي".