أخبار مصر

المشاركون فى مؤتمر الأوقاف الدولى: مصر تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون فى مؤتمر الأوقاف الدولى: مصر تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، الوفود المشاركة فى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، ووفد الأئمة المشارك فى الدورة التدريبية المشتركة من دولة فلسطين فى زيارة تاريخية تثقيفية ترفيهية لمسجد محمد على وقلعة صلاح الدين، والمتحف الحربى .

 

جاء ذلك عقب انتهاء خطبة الجمعة اليوم من مسجد محمد على بالقلعة بمحافظة القاهرة وعلى هامش فعاليات المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي" ، والذى يعقد بالقاهرة فى الفترة من 12-13 فبراير 2022م ، وتزامنا مع الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين الشقيقة التى انطلقت يوم السبت 5 فبراير الجارى، ولمدة أسبوعين.

 

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية ، ومقدمين الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجولة التاريخية المتميزة .

 

ويتضمن المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 9 محاور هى :"تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني، مشروعية الدولة الوطنية، ضوابط عقد المواطنة، عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، التسامح الديني، مكانة المرأة فى الدولة الوطنية، عقد المواطنة والحماية الاجتماعية، عقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعي، التزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمي".

 

 

 

 

 

 

f87d0641-7328-4cc4-8b18-1baa3264a1d6

 

 

e627acf1-4910-4f86-a438-01e540b5026d

 

 

2f0f1d12-e8f4-46d3-ab65-c5d696ee6fc8

 

 

0bf6d528-25ff-4a9a-a309-d958b257839a

 

 

3d29fcfd-803e-4a15-8680-a94979262725

 

 

829fe6e1-5315-48b9-9494-5fa27e69ae08

 

 

fb6ab391-ce65-4e6f-8794-43239d63b986

 

 

aa1402ac-9ccc-46a6-93da-d1622fa37676

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا