شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء النرويج ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة بريست الفرنسية مع "يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.