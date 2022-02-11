أمن الشرقية يضبط 29 هارب من أحكام قضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط 29 محكوم عليه فـى 30 جناية من بينها "حكمين بالسجن المؤبد" فـى العديد من القضايا أبرزها (مخدرات ، سلاح ، سرقة ، تزوير، قتل ، تنقيب عن الآثار) .

بمواجهة المحكوم عليهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة متعددى الأحكام.

تم ضبط المتهم، والتحفظ على "خرطوم وعصا خشبية" المستخدمين في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.