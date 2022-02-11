مأساة سائق النهضة تتكرر.. تفحم تاكسي أمام مالكه بالجيزة: "بيتي اتخرب" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ما أشبه الليلة بالبارحة، لم تمر سوى ٣ أسابيع على تفحم سيارة أجرة تحت أنظار مالكها بميدان النهضة غرب الجيزة حتى تكرر المشهد بشارع البحر الأعظم بكورنيش النيل، اليوم الجمعة.

في الصباح تلقى اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بالشارع المشار إليه.

أخطرت غرفة عمليات النجدة نظيرتها بالحماية المدنية ليوجه اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني.

محاولات قائدي السيارات للسيطرة على الحريق باستخدام طفايات الحريق باءت بالفشل لتلتهم النيران السيارة البيضاء بالكامل وتحولت إلى قطعة فحم مع نجاة السائق.

على بعد أمتار قليلة جلس قائد السيارة يندب حظه واضعا كلتا يديه على رأسه بينما لا تفارق عيناه مصدر رزقه الذي فقده للتو مرددا عبارة "شقايا راح بيتي اتخرب".

مع انتشار صور توثق الحادث طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم يد العون ومساعدة السائق المتضرر على غرار منح قائد سيارة النهضة المحترقة أخرى جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.