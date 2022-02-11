ضبط محال لبيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وبحوزته عدد 1260 عبوة مقرمشات أنواع مختلفة، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.