وزير الزراعة يعلن الإفراج عن شحنات البرتقال المحتجزة في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة في الموانئ الروسية وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.

وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزة في روسيا.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أن هذا يأتي تتويجا لجهود الوزارة، ممثلة في الحجر الزراعي، بالتنسيق مع السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا على مجهوداته في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل حل الأزمة، وأشاد بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفوري والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية، حيث عقد الحجر الزراعي العديد من الاجتماعات العاجلة مع السفير المصري بروسيا، وأرسل كافة البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية، من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية وحظر شركتين مصريتين من التصدير.

يشار إلى أن القصير قد التقى أمس السفير الروسي لدى مصر چيورجي برويسينكو، وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية، وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لأنها تستوفي كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح.