شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية لإنشاء محطة مترو الطالبية بشارع الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجه لفندق أوروبا" وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وحتى انتهاء الأعمال للقيام بعمليات إنشاء محطة مترو الطالبية بعدما تم تسليم موقع الأعمال الى الشركة المنفذة.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفـاق (المريوطية - العريش - المطبعة) وما أستلزم من غلق كلى لشارع الاهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية إتجاه ميدان الجيزة تم تسليم موقع إنشاء محطة مترو الطالبية للبدء فيها.

واستطرد المصدر، أنه تم تسليم الشركة المنفذة " موقع أعمـال محطة مترو أنفاق الطالبية تحديداً بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصري بطول مايقرب من (500م) وبعرض ما يقرب من (18م) في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية أتجاه ميدان الجيزه فقط ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق الخـط الرابع بشارع الاهرام .

ولفت المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية :

-استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم .

-السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبری عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام .

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، موضحا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.