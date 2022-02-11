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الرئيس السيسي يدعو المشاركين فى قمة بريست لحضور مؤتمر المناخ فى مصر

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الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:02 م

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشاركين فى قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية إلى المشاركة فى قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ، قائلا: "اتطلع إلى دعوتكم إلى القمة المقبلة لتغير المناخ لنواصل معانا حديثنا هذا لصالح لحماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة.. وشكرا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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