الرئيس السيسي يدعو المشاركين فى قمة بريست لحضور مؤتمر المناخ فى مصر

القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد الجمعة، 11 فبراير 2022 02:02 م

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشاركين فى قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية إلى المشاركة فى قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ، قائلا: "اتطلع إلى دعوتكم إلى القمة المقبلة لتغير المناخ لنواصل معانا حديثنا هذا لصالح لحماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة.. وشكرا".

انسخ الرابط Short URL Copy

Trending Plus

الخليج 365 Trending