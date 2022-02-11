شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلي لشارع الأهرام من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة انه في ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفـاق (المريوطية - العريش - المطبعة) وما أستلزم من غلق كلى لشارع الاهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية إتجاه ميدان الجيزة .

وسيتم تسليم الشركة المنفذة " موقع أعمـال محطة مترو انفاق الطالبية تحديداً بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصري بطول مايقرب من (500م) وبعرض مايقرب من (18م) في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية أتجاه ميدان الجيزه فقط ضمن تسليم 6 محطات مترو انفاق الخـط الرابع بشارع الاهرام .

وتشير محافظة الجيزة بان الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الإتجاه المشار اليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجه لفندق اوروبا" وذلك إبتداء من اليوم الجمعة وحتى انتهاء الاعمال .

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية :

استكمال السير بمحور انور السادات "ترسا سابقاً" إتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم .

السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبری عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة اخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام .

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بإى إشغالات او أنتظار خاطئ للمركبات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية بمسار الطريق وتوضح محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .