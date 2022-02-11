شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري: 90% من مباني مصر غير مسجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن أكثر من 90% من عقارات مصر غير مسجلة، وبالتالي تم تعديل القانون 114 بهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري في مصر، وتغيير الرؤية السلبية من جانب المواطنين بشأن إجراءات التسجيل.

وأضاف ياقوت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أن الهدف المنشود هو تحويل العقارات في مصر من مسجلة إلى غير مسجلة، حيث عزف الموطنون عن التسجيل بسبب بطء الإجراءات، طول الإجراءات ونصوص القانون الجامدة، فقد يستغرق الطلب الواحد سنتين.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: «حذفنا المادة 24 من القانون التي تنص على إمكانية التسجيل خلال سنتين، وأدخلنا مادة جديدة بحيث لا يجوز ان تزيد فترة التسجيل عن 37 يوما».

وأشار الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أنه بعد التعديلات الجديدة أصبحت كل عقارات مصر قابلة للتسجيل، موضحًا: "مفيش عقار غير قابل للتسجيل بحيث يكون الحد الأدنى للتسجيل 500 جنيه و200 حد أقصى".

وأوضح ياقوت، أن وزير العدل وضع نماذج لكل الحالات، لأن بعض الحالات مختلفة عن الأخرى، فهناك من يحملون حيازة قدرها 5 سنوات وآخرون يحملون حيازة قدرها 10 سنوات، وهناك من يحملون توكيلات.

وتابع الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري: "وضعنا تصور لكل التعاملات الخاصة بمختلف الحالات، وكل نموذج وحالة لها الطلبات الخاصة بها، ومطبعة وزارة العدل قامت بطبع كل هذه النماذج وسوف يتم تداولها على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وسوف يتم الحشد لهذا القانون في كل إدارات المصلحة وقطاعات وزارة العدل".