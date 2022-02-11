ضبط مصنع لتصنيع المعسل وتبغ السجائر غير المطابقة للمواصفات القياسية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المعسل وتبغ السجائر بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع المعسل وتبغ السجائر غير المطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع وتعبئه منتجاته داخل عبوات مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية العالمية فى ذلك المجال، وإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة وطرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً.

وتم ضبط (كمية قدرها 625 كيلو جرام تبغ مفروم داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر معد للإستخدام - كمية قدرها 350 كيلو جرام عسل أسود "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر- كمية قدرها 180 كيلو جرام معسل داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر معد للبيع- عدد 1460 علامة "باندرول" يقوم بوضعه على منتجاته لإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة- عدد 360 ملصق مدون عليه علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مشهورة معد للإستخدام- 149 باكت تبغ فارغ مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مشهورة معد للإستخدام).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.