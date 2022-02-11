"مكنتش ناوي أقتله".. سر السكين المُدمم ولغز قتيل أجنبي الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية وضبط الجناه

تلقى قسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من عامل بأحد المراكز التجارية كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر - مقيم بسكن إداري خاص بعمله بدائرة القسم يفيد بعثوره على جثة زميله بالعمل داخل الشقة سكنه "يُقيم معه بذات الشقة" يحمل جنسية إحدى الدول وبها طعنة بالصدر ووجود متعلقاته (حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي) وبالمعاينة عُثر على (سكين مُدمم - أثار عنف بأحد الأبواب بالغرفة محل العثور وبعثرة محتويات الغرفة).

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، لمعرفتهما بالمجني عليه وسابقة التردد عليه بمحل إقامته ولعلمهما بعدم تواجد المجني عليه وزملائه في ذلك التوقيت، وفي سبيل ذلك أعد أحدهما سيارة ملاكي ملك والده، وقام الآخر بالقفز داخل الشقة وسرق متعلقاته الشخصية وعندما شعر المجني عليه بتواجد الجاني، حاول الإمساك به فقام بطعنه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.